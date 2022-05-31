الثلاثاء 31-05-2022
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الثلاثاء، 31-05-2022 04:20 م

العجلوني رئيسا لجمعية الجهاز الهضمي والكبد الأردنية

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الوكيل الإخباري - فاز الدكتور يوسف العجلوني، اليوم الثلاثاء، بانتخابات رئاسة جمعية الجهاز الهضمي والكبد الأردنية في نقابة الأطباء للدورة 2022-2025.

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جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للجمعية، اليوم الثلاثاء، بحضور مندوب مجلس النقابة الدكتور إبراهيم الزيود، انتخبت فيه هيئة إدارية جديدة للجمعية، وصادقت على التقريرين الإداري والمالي.


وفاز بعضوية الهيئة الإدارية للجمعية كل من: الدكتور طارق قطب، والدكتور بشار بقاعين، والدكتور نعيم أبو نبعة، والدكتور باسم سعيد، والدكتور سامي حجازين.
يذكر أن جمعية الجهاز الهضمي والكبد من أبرز الجمعيات الفاعلة في نقابة الأطباء وتضم في عضويتها أطباء حاصلين على اختصاص أمراض الجهاز الهضمي والكبد.


 




 

 


 

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