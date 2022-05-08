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الأحد، 08-05-2022 01:48 م

قطب: لا علاقة للقاح كورونا بالتهاب الكبد الغامض

كبد


الوكيل الإخباري - أكدت رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة رائدة قطب أنه لا علاقة للقاح كورونا أو الإصابة بالفيروس في الحالات المسجلة حول العالم بالتهاب الكبدي الفيروسي الغامض.
 

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وقالت قطب في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إنه لم يبلغ عن أي حالة من خلال طوارئ المستشفيات الحكومية أو الخاصة حول وجود حالات بالتهاب الكبد.

 

وأضافت أن هذا الالتهاب غير اعتيادي وتم تسجيل عدة إصابات في العالم دون معرفة السبب حتى الآن.

 

ولفتت إلى أن الحالات المسجلة لا يمكن وصفها بالوباء أو الجزم بأنها فيروس، إذ تم تسجيل 228 حالة على مستوى العالم محتملة وهناك 50 حالة قيد التحقق.

 

وأشارت قطب إلى أن الالتهاب يصيب الأطفال من سن شهر إلى 17 سنة.

 

وتابعت أن أعراض الإصابة بالالتهاب هي الاسهال والقيء والمغص والحرارة بالإضافة إلى حدوث اليرقان أو وجود اصفرار بالعيون والألم بالعضلات.

 

وأوضحت أن الحالة الشديدة قد تستدعي أخذ الطفل إلى الطوارئ أو الطبيب.

 

 




 

 


 

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