العجلوني يتفقد الأعمال الإنشائية والعطاءات التي تنفذ في كلية عجلون الجامعية

الوكيل الاخباري - تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية والصيانــة التي تنفذ في كلية عجلون الجامعية.



واطلع الدكتور العجلوني على واقع العمل في العطاءات التي يتم تنفيذها حاليا في الكلية بقيمة 4 ملايين و200 ألف دينار بمنحة إيطالية، وتشمل قاعة النشاطات التي انتهى العمل بها بكلفة 228 ألف دينار وإعادة تأهيل المبنى الإداري بكلفة 314 ألف دينار ومبنى السكن القديم الذي يجري العمل به بقيمة 600 ألف دينار وعطاء مبنى مجمع القاعات التدريسية في الكلية بمساحة 8400 متر مربع بكافة 3 ملايين و38 ألف دينار، ومشروع بناء بوابة للكلية بكلفة تصل إلى 100 ألف دينار.

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