السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة للأحزاب: نقف على مسافة واحدة من الجميع

سائق تكسي يعلن عن أي توصيلة بدينار واحد في إربد بمناسبة الاستقلال وزفاف ولي العهد

العزام: إنارة الـ (ليد) في الشوارع توفر 15 مليون دينار

إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري في جنين

وظائف طبية للأردنيين في الكويت

مصر تمنع سفر فئة من مواطنيها إلى جدة والمدينة

4488 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

حملة تسويقية للأردن في معرض كان الدولي للأفلام

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

السبت، 20-05-2023 03:30 م

العزام: إنارة الـ (ليد) في الشوارع توفر 15 مليون دينار

489415


الوكيل الإخباري- قال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، إن مشروع كفاءة الطاقة يعد من اهم المشاريع التي تنفذ لمصلحة البلديات لمساعدتها على توفير فاتورة الطاقة من خلال استبدال وحدات الإنارة التقليدية في شوارع البلديات بوحدات ( ليد) موفرة للطاقة.اضافة اعلان


واكد العزام، اليوم السبت، أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى ووزارة الطاقة، بكلفة مقدارها 65 مليون دينار ، مبينا انه سيتم دفع 50 بالمئة من التكلفة من فلس الريف/ وزارة الطاقة، والنصف الآخر يتم بتمويل من بنك تنمية المدن والقرى كقرض يتم تسديده خلال فترة 7 سنوات، وأن مدة السداد تمثل ضعف فترة استرداد الكلفة للمشروع.

وأضاف، أن الجدوى الاقتصادية للمشروع تتمثل في التوفير السنوي في الاستهلاك الكهربائي حوالي 15 مليون دينار اردني، إضافة إلى التوفير السنوي في تكاليف الصيانة للوحدات القديمة حوالي7ملايين دينار اردني، لافتا الى أن مدة كلفة المشروع نحو 3 سنوات.

وأشار العزام الى أن دور البنك يأتي كضمان لسداد جميع مستحقات المناقصين المالية، حيث يعد دورا رئيسيا ومحوريا لتشجيع الشركات على التنفيذ والتمويل.

واكد، أهمية مشروع كفاءة الطاقة لمساعدة البلديات على توفير فاتورة الطاقة من خلال استبدال 410 آلاف من وحدات الإنارة التقليدية في شوارع البلديات بوحدات"ليد"موفرة للطاقة، تقوم بتركيبها شركات توزيع الكهرباء ضمن مناطق امتيازها مما سهل إجراءات العمل ويتوقع زيادتها لتصل إلى 600 ألف وحدة تقريبا.

كما يهدف المشروع، بحسب العزام، اضافة إلى تقليل كلف فواتير الكهرباء المرهقة لموازنات البلديات، ورفع مستوى الإنارة، الى تقليل انبعاث الكربون بمقدار 87941.3 طن، كذلك يوفر في مصروف الطاقة.

وأشار الى أن كلف الطاقة تشكل حوالي 20 بالمئة من مصروفات البلديات، ما سينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمع المحلي. وتابع مدير عام البنك، انه بالنسبة لمراحل تنفيذ المشروع، تم تقسيم المملكة إلى أربع مناطق جغرافية، وتم مراعاة مناطق امتياز شركات توزيع الكهرباء من خلال طرح أربعة عطاءات.

ولفت إلى أن وحدات الإنارة محلية الصنع تمتاز بجودة عالية ومواصفات عالمية، حيث تم تصميمها حسب سعة الشوارع لتحقق أعلى مستوى إنارة يخدم الناس والحركة والمرورية ويساهم في تقليل حوادث السير، كما يمكن الاستفادة منها لأغراض المدن الذكية مستقبلا لأنها مجهزة لتركيب تطبيقات ذكية عليها للتحكم بشدة الإنارة،ويمكن استخدامها لتقوية شبكات الإنترنت.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-05-20T155012.108

الحكومة للأحزاب: نقف على مسافة واحدة من الجميع

1684586731688

وزير الزراعة يتفقد حفائر حصاد مائي في البادية الوسطى

pic_168148

سائق تكسي يعلن عن أي توصيلة بدينار واحد في إربد بمناسبة الاستقلال وزفاف ولي العهد

12202222163159921146073

وظائف طبية للأردنيين في الكويت

4202313121955337897009

الخارجية تدين الإعتداء الذي تعرضت له سفارة قطر في الخرطوم

0L5A1048

4488 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

أخبار متعلقة
B3SuGQpUTJE8r4F8UwmxKpCQ47jwUUaalsoRN3GP

الطاقة والمعادن تدرس طلب جديد لترخيص شركة تسويق مشتقات بترولية

thumb_373636_700_420_0_0_exact

دورة تدريبية على متطلبات التفتيش في مجال الغاز المسال

محروقات

الشوبكي : تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة الشهر المقبل

25

طرح وثائق تنفيذ مشروع تزويد مدينتي الروضة والموقر الصناعيتين بالغاز الطبيعي

5202314125340384231992

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين والكاز والديزل من 0.1 إلى 4.1 % عالمياً

1654853928200

الزلازل الأردني يسجل 104 هزات أرضية خلال الثلث الأول من العام الحالي