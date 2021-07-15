العضايلة يؤكد الحرص على التعاون بما يخدم الأردن ومصر

الوكيل الإخباري - أعرب السفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة، عن سعادته البالغة بزيارة مؤسسة " الأهرام" المصرية، ووصفها بأنها «مؤسسة صحفية عريقة ارتبط اسمها بمعلم مصري بارزٍ وراسخٍ، وبمسيرةٍ صحفيةٍ وثقافيةٍ ممتدةٍ تعكس عراقتها».

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وقال السفير خلال زيارته أمس الأول للأهرام المصرية، ولقائه كلا من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبدالمحسن سلامة، ورئيس تحرير صحيفة الأهرام علاء ثابت، إن هناك حرصا مشتركا على التعاون فيما يخدم الأردن وشقيقتها مصر.



وقال: «أوجه التعاون التي تم بحثها عديدة سواء في الاستفادة من الأرشيف المعلوماتي والصحفي الذي تتميز به صحيفة الأهرام، أو في الجانب الأكاديمي والتأهيل عبر جامعة الأهرام الكندية، التي تدرّس مختلف التخصصات، من ضمنها الإعلام الحديث».



وعبّر السفير العضايلة عن إعجابه الشديد بالجهود التوثيقية الكبيرة التي بذلتها الأهرام منذ سنوات طويلة، عبر مركز الأهرام للمعلومات، لحفظ وتوثيق كامل أعداد الصحيفة.

