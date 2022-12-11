العطاءات الحكومية تطرح وتحيل عددًا من العطاءات

الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية مساء اليوم الأحد، مجموعة عطاءات تمثلت بعطاء الإحالة الخاص بتأهيل محطة ضخ زارا ماعين، بقيمة إجمالية نحو مليون 850 الف دولار.



كما أعلنت الدائرة على موقعها الرسمي، عن احالة العطاء الخاص بإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاصة لربط المدينة الصناعية - وادي العش- بطريق عمان التنموي ومبنى إدارة المنطقة بقيمة إجمالية نحو 49 الفا.



وطرحت العطاء الخاص بتأهيل وصيانة طريق العقبة الخلفي الجزء الأيسر وأجزاء متفرقة من الجزء الأيمن (باتجاه العقبة).

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