الدوريات الخارجية : تجمع حجارة يعيق السير على طريق الموجب - الكرك

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إن طريق الموجب - الكرك وتحديداً ما قبل محطة الموجب العلوي بحوالي 2 كم باتجاه الكرك يشهد تباطؤ لحركة السير ويوجد إعاقة للمسير بسبب وجود أتربة وحجارة معيقة على أثر تساقط الامطار.



وأكدت الإدارة في إدراج لها عبر فيسبوك، أن مرتباتها في الموقع لتمرير المركبات على دفعات؛ لحين اجراء اللازم وفتح الطريق بالتعاون مع المعنيين، راجية من مستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر أثناء المسير واتباع تعليمات مرتباتها العاملين في الميدان.

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