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الأحد، 28-05-2023 11:00 م

العقبة : أمطار رعدية غزيرة وارتفاع منسوب المياه في الشوارع

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الوكيل الاخباري - تشهد مدينة العقبة وضواحيها هطول أمطار رعدية غزيرة تسببت بارتفاع منسوب المياه في معظم شوارعها؛ نتيجة للحالة الجوية التي تتعرض لها المملكة حاليا، وخاصة المناطق الجنوبية.

وأكد محافظ العقبة، خالد الحجاج، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن جميع الكوادر المعنية في المحافظة تتابع الحالة الجوية، وهي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يحدث لا سمح الله، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة بالتعاون والتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجميع الغرف في مناطق المحافظة.

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