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الإثنين، 28-11-2022 11:15 ص

العقبة: افتتاح مهرجان القراءة للجميع

العقبة


الوكيل الاخباري - افتتح في العقبة، اليوم الاثنين، مهرجان القراءة للجميع المنبثق عن مكتبة الأسرة الأردنية الذي تنظمه وزارة الثقافة سنويا ضمن البرنامج الوطني للقراءة.

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وأكدت مديرة التربية والتعليم بالعقبة الدكتورة سمية البرديني أهمية المهرجان الثقافي الذي يدعو إلى القراءة والعودة إلى الكتب القيمة التي تعمل على تغذية العقل، داعية إلى ضرورة إنشاء مكتبة في كل بيت ليستفيد كل أفراد الأسرة منها والإطلاع على جميع المعارف الأدبية والعلمية والتربوية.


بدوره، بين مدير ثقافة العقبة طارق البدور أن مشروع مكتبة الأسرة الأردنية منذ انطلاقته في العام 2007 اشتمل على جميع أنواع المعارف، لافتا إلى أن وزارة الثقافة أولت الكتاب الأردنيين جل اهتمامها لتسويق مؤلفاتهم داخليا وخارجيا، إضافة إلى اهتمامها بأدب الأطفال.


ويستمر معرض مهرجان القراءة أسبوعا في مركز مصادر التعلم بالعقبة، ويوفر الكتب بمختلف تصنيفاتها بأسعار رمزية تتراوح ما بين 25 إلى 35 قرشا للنسخة الواحدة من الكتب والقصص.


 




 

 


 

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