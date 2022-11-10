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الخميس، 10-11-2022 06:48 م

العقبة تستقبل 20% من سياحة البواخر في العالم

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الوكيل الاخباري - أكد مفوض السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال المجالي، أن العقبة تستقبل 20% من سياحة البواخر في العالم، وعدد البواخر التي تجوب البحار والمحيطات بلغ 405 باخرة، وتستقبل العقبة 80 باخرة سنويا، ما يؤكد أن العقبة وجهة أساسية لسياحة البواخر في العالم.

وأشار المجالي على شاشة التلفزيون الأردني، الخميس، إلى أن السياحة الشتوية والطيران العارض، وسياحة السفن السياحية هي أكبر ما يميز العقبة، والاعداد التي تستقبلها بداية من منتصف شهر تشرين الأول وحتى منتصف شهر آذار المقبل.

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