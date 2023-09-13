"العقبة الاقتصادية الخاصة" تُحذر المواطنين بشأن الحالة الجوية وتركيز الغبار

الوكيل الإخباري -

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أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الأربعاء، تحذيراً وتوجيهات للمواطنين وزوار المدينة، بسبب ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، نتيجة تأثر المنطقة بظروف جوية مثيرة للأغبرة من المناطق والدول المجاورة.ودعت السلطة المواطنين والزوار لأخذ الحيطة والحذر، والإقلال من النشاطات الخارجية غير الضرورية، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية، والالتزام بمعدات الوقاية الشخصية والسلامة العامة، ومراقبة الأطفال وكبار السن، لغايات السلامة العامة.وبيّنت أنها ستقوم من خلال محطات الرصد الثابتة، برصد ومتابعة مستويات الغبار في الأجواء، وإعلام المواطنين بأي إجراءات احترازية.ودعت المواطنين في حال أي طارئ بخصوص الحالة الجوية يرجى الاتصال على غرفة عمليات السلطة من خلال الرقم التالي ٠٣٢٠٣١١٢٢ وعلى مدار الساعة.