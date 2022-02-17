الجمعة 18-02-2022
الوكيل الاخباري

برنامج راصد يعقد ورشة حول مقترحي قانوني الانتخاب والاحزاب

البنك المركزي : البنوك ستعيد المبالغ المقتطعة من المكرمة الملكية يدويا

وزير العمل يتفقد مشاريع المبادرات الملكية في كلية الشوبك

اوقاف الرصيفة تطلق مبادرة ختم القرآن

إربد: جلسة نقاشية حول أهمية الكشف الحسي عن زيت الزيتون

الاتحاد البرلماني العربي يؤكد على دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات

الاحتلال يفرض إغلاقا مشددا على حي الشيخ جراح ويعتدي على الأهالي والمتضامنين

العقبة الخاصة تستقبل 26505 طلبات بيع أراضي مدعومة

الحكومة تدرس إعادة صياغة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية في الأردن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الخميس، 17-02-2022 10:22 م

العقبة الخاصة تستقبل 26505 طلبات بيع أراضي مدعومة

0hU65fQT9XRKe4vbDQuQyTyc4iO3liazodRCfhEw


الوكيل الاخباري - استقبلت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 26505 طلبات بيع على منصة بيع الأراضي بأسعار مدعومة.

اضافة اعلان

ومن هذه الطلبات 3771 طلبا لن يتم النظر فيها لعدم دفع رسوم تقديم الطلب، مما يبقي 22734 طلبا والتي ستخضع للمنافسة للحصول على قطعة أرض سكنية في مناطق توسعة المدينة الشمالية بين مناطق منظمة ومخدومة أو مناطق منظمة غير مخدومة أو غير منظمة وغير مخدومة، ضمن أسس تم الإعلان عنها سابقا.

 

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف احمد بخيت في تصريح صحفي، الخميس، أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة بمشاركة أعضاء من المجتمع المحلي للمشاركة بدراسة الطلبات، وتقديم التوصيات ليصار لاحقا للسير بإجراءات تحديد المستفيدين ضمن الفئات والأسس المعلنة لهذه الغاية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
sss

برنامج راصد يعقد ورشة حول مقترحي قانوني الانتخاب والاحزاب

220227134331758260884

البنك المركزي : البنوك ستعيد المبالغ المقتطعة من المكرمة الملكية يدويا

w

وزير العمل يتفقد مشاريع المبادرات الملكية في كلية الشوبك

2202215181737350003297

اوقاف الرصيفة تطلق مبادرة ختم القرآن

1645127880739

إربد: جلسة نقاشية حول أهمية الكشف الحسي عن زيت الزيتون

FL02ZwjXsAIRcPY

الاتحاد البرلماني العربي يؤكد على دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات

أخبار متعلقة
620d30df856f3

غوغل أنهت مسوحا بحرية لدخول أول كيبل إنترنت إلى العقبة سيتبعه إنشاء مدينة رقمية إعلامية

263744

فرص عمل في العقبة - تفاصيل

image (7)

تعليق دوام جامعة العلوم الإسلامية العالمية

61e7e90a55f00

إزالة عوائق أمام 3 حافلات سياح جنوب المملكة

612de2aa77351

تعليق الدوام في جامعة العلوم والتكنولوجيا

1202216102957188803131

الأمانة تنشر أرقام الطوارئ