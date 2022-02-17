العقبة الخاصة تستقبل 26505 طلبات بيع أراضي مدعومة

الوكيل الاخباري - استقبلت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 26505 طلبات بيع على منصة بيع الأراضي بأسعار مدعومة.

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ومن هذه الطلبات 3771 طلبا لن يتم النظر فيها لعدم دفع رسوم تقديم الطلب، مما يبقي 22734 طلبا والتي ستخضع للمنافسة للحصول على قطعة أرض سكنية في مناطق توسعة المدينة الشمالية بين مناطق منظمة ومخدومة أو مناطق منظمة غير مخدومة أو غير منظمة وغير مخدومة، ضمن أسس تم الإعلان عنها سابقا.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف احمد بخيت في تصريح صحفي، الخميس، أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة بمشاركة أعضاء من المجتمع المحلي للمشاركة بدراسة الطلبات، وتقديم التوصيات ليصار لاحقا للسير بإجراءات تحديد المستفيدين ضمن الفئات والأسس المعلنة لهذه الغاية.

