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الأربعاء، 16-02-2022 07:28 م

غوغل أنهت مسوحا بحرية لدخول أول كيبل إنترنت إلى العقبة سيتبعه إنشاء مدينة رقمية إعلامية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف البخيت، الأربعاء، إن شركة غوغل أنهت مسوحا بحرية لدخول أول كيبل للإنترنت إلى العقبة، وسيربط آسيا بأوروبا.

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وأوضح البخيت لـ "المملكة"، أن تزويد خدمة الإنترنت من الأردن ميزة إضافية للعقبة، وعند دخول الكيبل إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سيكون هناك مدينة رقمية إعلامية في العقبة، وقال إنه منتج جديد سيوفر فرص عمل للأردنيين.


وبشأن الاستراتيجية الجديدة للعقبة التي تمتد لخمس سنوات، قال إنها ستركز على عوامل النجاح في القطاع السياحي وزيادة الفعاليات، ورفع سوية القطاعات الأخرى كالصناعة والتزويد والخدمات.


وتحدث عن تركيز على صناعات الملابس التي لا تستهلك طاقة كبيرة والصناعات الغذائية.


"اليوم نحن في مراحل متقدمة من جذب كلية عالمية في مجال الفندقة والطبخ مع جامعة خاصة في عمان لإنشاء أول كلية من هذا النوع في الأردن لتكون داعمة لسوق العمل السياحي في العقبة والمناطق المحيطة".

 




 

 


 

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