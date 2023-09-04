الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

تحذير شديد اللهجة من دولة الكويت لهذه الفئة!

الأراضي والمساحة تُحذر من عمليات نصب واحتيال

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة الناجحين بالتوجيهي- رابط

إخلاء مبنى سكني احترازياً من السكان بعد انهيار جدار في الفحيص - صور

اجتماع طارئ في الغذاء والدواء بعد ضبط 5500 طن أرز فاسد في الزرقاء

اسماء الناجحين في امتحان الكفاية في اللغة العربية - اسماء

نقابة المعاصر: لا رفع لأجور عصر زيت الزيتون وسعر عصر الكيلو 65 قرشا

شركس: رفع الفوائد على القروض والتسهيلات أداة لتحقيق استقرار سعر صرف الدينار

تحذير من إدارة السير حول الحوادث المرورية

البدء بإعادة إنشاء طريق عنجرة - راجب بتكلفة 256 ألف دينار

الإثنين، 04-09-2023 04:21 م

العقبة الخاصة تشارك في معرض الشركات الناشئة اكسبو 2023

1693833802100


الوكيل الاخباري - شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في معرض الشركات الناشئة (اكسبو الأردن 2023) بنسخته الثانية.اضافة اعلان


ويهدف المعرض الذي يشارك فيه شخصيات وخبراء وعدد من رجال الأعمال وأكثر من 100 شركة رائدة في الأردن وشركات عالمية، إلى استكشاف حلول تكنولوجية وبرمجيات محتملة من تكنولوجيا الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

وأكد مفوض الشباب والريادة في السلطة رمزي الكباريتي خلال مشاركته في أولى الجلسات الحوارية مندوبا عن رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز، أهمية المعرض في تسليط الضوء على الأنظمة البيئية لريادة الأعمال وأبرز مبادرات السلطة للنهوض بالقطاع الريادي، ومن أبرزها العمل على تأسيس شبكةً لريادة الأعمال في العقبة.

ولفت الكباريتي إلى أنه مع الربع الأول من عام 2024 ستكون شبكة ريادة الأعمال قادرة على تحقيق الغاية المرجوة منها بما يهدف التشغيل وتمكين الشباب والمرأة من خلال دورات تدريبية متخصصة تسهم في رفع قدراتهم وتشبيكهم مع الجهات المانحة والمستثمرين.

وعرض خلال الجلسة امتيازات وحوافز تمنحها السلطة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة العقبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220224104842948651320

الأراضي والمساحة تُحذر من عمليات نصب واحتيال

393280_13_1693763769

مسؤولة يابانية: زيارة وزير الخارجية الياباني للأردن ناجحة ومثمرة

820231019953199606611

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة الناجحين بالتوجيهي- رابط

374742803_761026699369617_1712284345341249651_n

إخلاء مبنى سكني احترازياً من السكان بعد انهيار جدار في الفحيص - صور

main_image64f5e6222021e

اجتماع طارئ في الغذاء والدواء بعد ضبط 5500 طن أرز فاسد في الزرقاء

481908_8_1693814410

اسماء الناجحين في امتحان الكفاية في اللغة العربية - اسماء

أخبار متعلقة
82023665117601688376

حبنكة: من 10 -25 % انخفاض على أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية هذا العام

كيفية-اختيار-الحقيبة-المدرسية

توزيع 1000 حقيبة مدرسية مزودة بالقرطاسية على طلبة مدارس

image (63)

إزالة اعتداءات على المياه وأراضي الخزينة في الأغوار

114

عقرب يلدغ طفل ووالده في الطفيلة - صورة

dd453e8e-cae8-488a-8a0c-aae34c2f2f31

وزير الطاقة يتفقد مشاريع التعدين جنوب الأردن

12023813752921809303

العثور على جثة ستيني في ماركا الشمالية والأمن يُحقق