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الثلاثاء، 05-07-2022 02:39 م

العقبة: بحث طلبات تملك بمشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة دراسة طلبات الاستملاك بمشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم في العقبة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله النجادات، الطلبات المقدمة من المواطنين عبر المنصة الإلكترونية لاستملاك قطع بالمشروع.

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وأكد النجادات أن اللجنة بدأت أعمالها بدراسة جميع الطلبات المقدمة، وعمليات الفرز والتأكد من استكمال الطلبات لجميع الوثائق المطلوبة حسب الشروط المعلنة للاستفادة من المشروع.


وبين أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 23 ألفا، مشيرا الى أن اللجنة ستحتاج لفترة من الوقت للانتهاء من فرزها، حيث ستقدم اللجنة نتائجها الأولية فور الانتهاء.


وأشار الى أن اللجنة تضم بعضويتها مدير أراضي العقبة ومندوبين من مجلس المحافظة ومندوب من محافظة العقبة ومدير أراضي السلطة والجهات الأمنية ذات العلاقة.

 




 

 


 

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