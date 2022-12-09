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الجمعة، 09-12-2022 03:57 م

العقبة تشهد زيادة في أعداد الزوار وحركة البواخر والرحلات الجوية

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الوكيل الاخباري- يشهد الموسم السياحي الشتوي في مدينة العقبة، زيادة في أعداد الزوار المحليين والسياح الأجانب من مختلف الجنسيات وخاصة الأوروبية منها، كما تشهد حركة البواخر السياحية إلى موانئ العقبة والرحلات الجوية إلى مطار الملك الحسين الدولي زيادة ملحوظة خلال هذا الموسم .

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وقال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن تستقبل موانئ العقبة خلال شهر كانون الأول الجاري من الموسم السياحي الشتوي 8 بواخر سياحية عملاقة تحمل كل واحدة منها نحو 2700 سائح، فيما استقبل مطار الملك حسين الدولي بالعقبة منذ بداية الشهر نفسه 18 رحلة طيران قادمة من الخارج.


وأضاف، أن حركة سياحة البواخر والطيران إلى مدينة العقبة مستمرة ما ينعش الحركة السياحية فيها والمثلث الذهبي بشكل عام ترافقت معه زيادة في الحركة التجارية ومعدل نسب أشغال للفنادق وصلت إلى 45 بالمئة لكافة التصنيفات.


وبين المجالي، أن موسم السياحة الشتوية في العقبة يشهد هذا العام زيادة في أعداد السياح، موضحا أن السلطة أعدت برنامجا تسويقيا لتنظيم عروض تجارية خلال الموسم الشتوي يستفيد منها أبناء مدينة العقبة وزوارها سواء من المحافظات أو من خارج المملكة وسيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج قريبًا .
وأكد، أن القطاع السياحي بالعقبة يعتمد اعتمادًا مباشرًا على تضافر جهود العديد من الجهات عدة، ويمكن أن تحقق العقبة نجاحا كبيرا في هذا المجال وعلى نطاق واسع إذا ما تعاونت جميع الأطراف العاملة فيه من خلال تعزيز التعاون عبر القطاعات من أجل توفير تجربة سياحية مميزة في جميع المراحل.

 




 

 


 

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