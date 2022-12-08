ورشة توصي بإنشاء محطات معالجة لزيبار الزيتون واستغلاله في الصناعات

الوكيل الاخباري - أوصى المشاركون في ورشة الإدارة المتكاملة لمخلفات معاصر الزيتون التي نظمتها مديرية البيئة في محافظة إربد، بالتعاون مع كلية الحصن الجامعية، في ختام أعمالها، اليوم الخميس، بإنشاء محطات ريادية نموذجية لمعالجة مياه الزيبار الناتجة عن عصر الزيتون، وإنشاء مدينة لعصر الزيتون على غرار المدن الصناعية.



وأوصت الورشة بتطوير الطرق العلمية ذات الجدوى الاقتصادية لاستغلال مياه الزيبار في العديد من الصناعات كالمبيدات والأدوية ومواد التجميل، إلى جانب إمكانيات استخدامها كسماد للتربة الزراعية وري المحاصيل.

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