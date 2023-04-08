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السبت، 08-04-2023 03:24 م

العلمية الملكية تطور خدمات لتوفير استهلاك الموارد بمؤسسات غذائية

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الوكيل الاخباري - طورت الجمعية العلمية الملكية خدمات فنية جديدة في مجال تقييم الإنتاج الأنظف والكفؤ في استخدام الموارد حيث أظهر تطبيقها في 8 مؤسسات صغيرة الحجم (لديها من 5 إلى 19 موظفا) تعمل في تصنيع الألبان والمخبوزات والحلويات فرص لتوفير 28 بالمئة من استهلاك الطاقة و16 بالمئة من استهلاك المياه و3 بالمئة من استهلاك المواد الخام سنويا.

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وأكدت الجمعية العلمية الملكية في بيان صحفي اليوم السبت، أن النتائج بينت أيضا تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 320 طنا سنويا وتوفير 125 ألف دينار سنويا.


وأوضح البيان أن الجمعية عملت خلال مدة المشروع على تنمية قدرات المؤسسات لكفاءة استخدام الموارد وتطوير البرامج لمراقبة كفاءة الأداء وتحسين نظم المعلومات وتحسين ممارسات العمل وتخزين ومناولة المواد وسلامة وجودة المنتجات.


كما طبقت هذه الخدمات الجديدة في 10 مؤسسات ميكروية الحجم (لديها أقل من 4 موظفين) تعمل في مجال تصنيع الألبان ومنتجات الخضروات والفواكه جميعها مملوكة أو تديرها نساء في مختلف مناطق المملكة.


وأظهرت نتائج التقييم وفق البيان أن هناك تحسنا واضحا في عملية الإنتاج من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام وتحسين المعرفة وممارسات العمل وجودة وسلامة الأغذية والتسويق.


 




 

 


 

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