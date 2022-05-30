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الإثنين، 30-05-2022 07:11 م

العلوم والتكنولوجيا تبحث التعاون مع جامعات يابانية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، اليوم الاثنين، مع وفد من الجامعات اليابانية برئاسة الدكتور يوتاروه اوكي، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وتناول الجانبان أوجه التنسيق المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية وبرامج التبادل الثقافي والطلابي والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والأبحاث العلمية والاستفادة من التجربة اليابانية المتقدمة في التعليم والتدريب الطبي، والتطور العلمي والتكنولوجي والطبي.

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