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الإثنين، 26-09-2022 01:20 م

العمل: حالات تأخر صرف الرواتب مخالفة يعاقب عليها القانون

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الوكيل الإخباري - تيماء عبيدات

أكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين، أن مشكلة تأخر صرف الرواتب لموظفي القطاع الخاص مخالفة يعاقب عليها القانون،وذلك بتحرير مخالفة خطية للجهة المعنية واجبارها لدفع مستحقات العاملين فيها.

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وقالت وزارة العمل لـ "الوكيل الإخباري" إن فرق التفتيش التابعة للوزارة تقوم بالتحقق من صحة شكوى تأخر الرواتب التي يتقدم بها الموظف وفي حال ثبوتها يتم منح المنشأة مهلة لدفع الأجور.


واضافت أن في حال عدم استجابة المنشأة يتم تحرير مخالفة من قبل وزارة العمل بحقها.


واشارت إلى أن العامل له الحق بالمراجعة والشكوى لدى سلطة الأجور او المحكمة المختصة.


وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكاوى من موظفي شركات خاصة لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لمدة شهرين متتاليين.

 




 

 


 

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