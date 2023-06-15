العمل : 15% من الزيارات التفتيشية تكون على عمل الأطفال

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الخميس، إن عملية التفتيش على عمل الأطفال يشكل 15% من الزيارات التفتيشية في العاصمة عمّان والمحافظات.



وأشار الزيود إلى وجود قفزة نوعية في التفتيش بشكل عام على بنود عمل الوزارة، ومن ضمنها التفتيش على عمل خلال الأشهر الأخيرة.



وأوضح أن الوزارة ارتأت منذ عام 1999 بأن يكون هناك قسم متخصص لمتابعة عمل الأطفال في مديرية التفتيش وهي المديرية المركزية في الوزارة.



وبين أن الوزارة وضعت التفتيش على عمل الأطفال على سلم الأولويات، بحكم أن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات حماية الطفل.



ولفت إلى أن الوزارة زودت المفتشين بكاميرات وألواح إلكترونية وغرفة سيطرة في الوزارة حتى يتم حكم عملية التفتيش بشكل إلكتروني.

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