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الخميس، 08-06-2023 01:56 م

العمل: 22.529 ألف شخص استفاد من برنامج التشغيل الوطني

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد المستفيدين من برنامج التشغيل الوطني، مع الذين وُقعت عقود عمل لهم من مؤسسات القطاع الخاص 22529 شخصا، حيث التحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص، البالغ عددها 1003 منشآت، وفق وزارة العمل.

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وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بلغ من الإناث 754 و927 من الذكور، حيث كانت أعلى معدلات نسب التشغيل في القطاع الصناعي ومن ثم التعليم، ومن ثم القطاع السياحي ومن ثم قطاع التعدين والمحاجر، وفقا للمملكة.


ويسعى برنامج التشغيل الوطني "تشغيل"، الذي أطلق في نيسان 2022 إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، حيث يعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة، وفق الوزارة.


وباشر البرنامج بتوفير فرص العمل اعتبارا من تموز 2022، حيث بلغ إجمالي الباحثين عن عمل المسجلين في البرنامج (58810) باحثا، موزعين على النحو التالي: 28574 من الإناث و30236من الذكور، في حين بلغت نسبة الباحثين عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى 48%، و17% من دون حملة شهادة الثانوية العامة فما دون، 14% من حملة شهادة الثانوية العامة.


وأضافت الوزارة أن نسبة الباحثين بلغت 10% من حملة شهادة الدبلوم المتوسط، و3% من خريجي مؤسسة التدريب المهني، و4% من حملة شهادة الماجستير و2% من حملة شهادة الدكتوراه، و2% من حملة شهادة الدبلوم العالي.


الوزارة، أكدت أن التشغيل يكون من أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، ويتم تقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد 130 ديناراً (دعم أجور)+ 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي)+ 10 دنانير (بدل تنقلات) وبما يساوي 150 دينارا.


وأضافت أن البرنامج الوطني للتشغيل، أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، الذي يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاما.


ويهدف البرنامج لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية وكافة محافظات المملكة.


ويلتزم صاحب العمل بتوقيع عقد لمدة سنة (12 شهراً) مع العامل المراد تشغيله من خلال البرنامج ، يتخللها تدريب في مواقع العمل من شهر إلى ثلاثة أشهر حسب متطلبات الفرصة، حيث يساهم البرنامج في دفع تكاليف التدريب في مواقع العمل لمزود التدريب ولكل شخص بقيمة 50 دينارا أو 80 دينارا حسب متطلبات الفرصة، وفق الوزارة.

 




 

 


 

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