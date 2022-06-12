العمل: 25 ألف فرصة عمل متوفرة حاليا على منصة تشغيل

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن منصة برنامج التشغيل الوطني "تشغيل" تشهد إقبالاً كبيراً من مؤسسات وشركات القطاع الخاص للاستفادة من دعم البرنامج للأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي والتنقلات.

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وبين الزيود أن فرص العمل المسجلة حتى اللحظة على المنصة بلغ عددها أكثر من 25 ألف فرصة عمل، ضمن 1130 مهنة متوفرة لدى القطاع الخاص.



وأكد أن جميع فرص العمل المتوفرة على منصة "تشغيل" سُجلت مباشرة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتتواصل مباشرة مع الباحثين عن العمل المتقدمين لهذه الفرص المتاحة.



ولفت إلى أن إبرام العقود مستمر من خلال المنصة من قبل شركات القطاع الخاص مع الباحثين عن العمل.



وأشار إلى أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص تواصل يوميا استكمال الإجراءات من خلال تحميل اتفاقية المنحة وتوقيعها وإعادة تحميلها على المنصة ومن ثم اختيار الباحثين عن عمل وإبرام العقود معهم بخصوص فرص العمل المتاحة التي قام القطاع الخاص بتسجيلها.