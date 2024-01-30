العيسوي: مواقف الملك تنطلق من مبادىء ثابتة ورؤية استشرافية حصيفة

الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، تمثل صوت العقل والعدل والحكمة، وتنطلق من مبادىء ثابتة ورؤية استشرافية حصيفة وثاقبة لقضايا أمته والمنطقة.



وأضاف العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أعضاء جميعة عون الثقافية الوطنية، ووفدا من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد النسائي الأردني العام، في لقاءين منفصلين، إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان وسيبقى دوما عونا ومساندا للشعب الفلسطيني الشقيق، حتى يستعيد حقه المغتصب، ويقيم دولته المستقلة على ثرى فلسطين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

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بدورهم ثمن المتحدثون، في كلا اللقاءين، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية ومواقفه الشجاعة لمساندة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين، والتي كان لها تأثيرا واضحا على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي آثم.



وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية، داعمين ومؤيديين لمواقف جلالة، الذين نحتفي بعيد ميلاده اليوم، وأنهم يقفون خلف قيادته الحكيمة، في خندق الوطن، قائلين "عهدا ووعدا سنبقى الجند الأوفياء، كما هم جميع الاردنيين، خلف القيادة الهاشمية".