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الأحد، 28-01-2024 04:38 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الزبيد

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدا من أبناء عشائر الزبيد في محافظة البلقاء.

ونقل العيسوي، في بداية اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للحضور واعتزازه بهم وبجميع أبناء وبنات أسرته الأردنية الواحدة.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يمثل صوت العقل والحكمة ويمثل نموذجا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ثابتا على مواقفه تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة الداعمة للأشقاء في فلسطين، والسعي الدؤوب بمختلف الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأكدوا أنهم، وجميع الأردنيين، يقفون بكل قوة، خلف القيادة الهاشمية ودعم  جميع مواقفها وجهودها للحفاظ على أمن واستقرار الأردن، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

 

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