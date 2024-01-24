رئيس الديوان الملكي يلتقي رؤساء وممثلي جمعيات خيرية ووفدا شبابيا

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في بذل جهوده السياسية والإنسانية، وعلى كل الصعد، لنصرة الأشقاء في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.



جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رؤساء وممثلين عن جمعيات خيرية من محافظة مأدبا، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، ووفدا شبابيا من محافظتي الزرقاء والعاصمة، في لقاءين منفصلين.

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بدورهم، عبر الحضور، خلال اللقاءين، عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك لمساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرين إلى أن طائرات القوات المسلحة الأردنية، هي الوحيدة التي كسرت الحصار على غزة وحلقت في سمائها، لإمداد المستشفيات الميدانية بالمسلتزمات الطبية والعلاجية لإدامة تقديم خدماتها للأخوة في فلسطين.



وأكدوا وقوفهم صفا واحد، خلف جلالة الملك، في جميع مواقفه، ودعم جهوده الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي، الذي يتعرض له الأهل في غزة.