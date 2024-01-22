الإثنين 22-01-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن أمانة عمّان

بحث تعزيز العلاقات الاستثمارية الأردنية البريطانية

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف ممولي حركة حماس

الدويري: هذه المهمة ليست سهلة على جيش الاحتلال

الملك يعزي عشيرة الكريشان وآل صفيره

بيان صادر عن الجيش الأردني

إيلي كوهين يعرض فكرة جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين

غالانت: لن نوقف إطلاق النار حتى لو أوقفه "حزب الله" من جانب واحد

توجيهات من رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات

المعهد الديمقراطي يستمر في تنفيذ ورشات تمكين الشباب من خلال المخيم السياسي (مكن) بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب

الإثنين، 22-01-2024 06:08 م

الملك يعزي عشيرة الكريشان وآل صفيره

1202421182455313336190


الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الكريشان بوفاة الدكتور منذر كريشان، عميد كلية الزرقاء التقنية، وإلى آل صفيره بوفاة جواد حمدي صفيره.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202418162247833004142

اعلان صادر عن أمانة عمّان

0000

بحث تعزيز العلاقات الاستثمارية الأردنية البريطانية

1202417192518691381255

بيان صادر عن الجيش الأردني

0000000

توجيهات من رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات

033

المعهد الديمقراطي يستمر في تنفيذ ورشات تمكين الشباب من خلال المخيم السياسي (مكن) بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب

0

رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء مبادرة (إحنا المستقبل) ووفدا من شباب "كلنا الأردن"

أخبار متعلقة
1202417183437835336342

الملك يعزي عشيرة العليمات و آل شقوارة

1220231422114276330123

الملك يعزي عشيرتي الدلابيح و الحياري

12024619613669471635

الملك يعزي عشيرة الشبلي العبادي

12024217484434707733

الملك يعزي السماوي والشنيكات

12202326202327963323755

الملك يعزي عشيرتي أبو طالب والدباس

12202323215522144660729

الملك يعزي عشيرتي الهباهبة والحباشنة