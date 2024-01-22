الملك يعزي عشيرة الكريشان وآل صفيره

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الكريشان بوفاة الدكتور منذر كريشان، عميد كلية الزرقاء التقنية، وإلى آل صفيره بوفاة جواد حمدي صفيره.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

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