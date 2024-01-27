السبت 27-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي شيوخ ووجهاء وأبناء وبنات عشائر قبيلة بلي

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السبت، 27-01-2024 04:42 م

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي شيوخ ووجهاء وأبناء وبنات عشائر قبيلة بلي

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يبذل جهودا كبيرة ومكثفة لوقف العدوان والجرائم والمجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأهل في غزة، والتأكيد على رفضه القاطع والحاسم لتهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أراضيهم.

جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، شيوخ ووجهاء وأبناء وبنات عشائر قبيلة بلي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

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بدورهم، أكد المتحدثون من شيوخ ووجهاء وأبناء وبنات عشائر قبيلة بلي وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك.

 

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