العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في محافظتي الزرقاء والمفرق



الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم السبت، مشاريع مبادرات ملكية تنموية وتطويرية في محافظتي الزرقاء والمفرق.



ففي محافظة الزرقاء، افتتح العيسوي مصنع الكرتون والورق الصحي، بمنطقة الرصيفة بحضور وزير العمل يوسف الشمالي، حيث تفقد مرافق المصنع، الذي جاء في سياق مبادرة الفروع الإنتاجية، إحدى مشاريع المبادرات الملكية، التي تستهدف توفير فرص العمل للشباب المتعطلين عن العمل وخاصة فئة الإناث، خصوصا في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، والتي يتم تحديدها من خلال وزارة العمل، وفق معايير تراعي نسب البطالة في المناطق المستهدفة.



كما أطلع العيسوي على مراحل العملية الإنتاجية في المصنع، واستمع إلى إيجاز قدمه القائمون على المصنع حول مختلف مراحل الانتاج، وطبيعة الصناعات التي يتم انتاجها وفق أفضل المواصفات.



وترتكز فكرة الفروع الإنتاجية، التي انطلقت في مرحلتها الأولى برعاية ملكية عام 2008 من لواء الشوبك، على إقامة فروع انتاجية للمصانع والشركات الكبرى في مناطق محددة من القرى والمحافظات، تُسهّل على الشباب والفتيات الذهاب إلى مكان العمل، بعد الخضوع لبرامج تدريبية تأهيلية للعمل في هذه المصانع.



ويأتي إنشاء المصنع، تنفيذاً لحرص وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في لقاءاته التواصلية وزياراته الميدانية لتفقد أحوال المواطنين في جميع المناطق والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، بإطلاق مبادرات ملكية، وتنفيذ مشاريع خدمية وإنتاجية، تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وتقديم خدمات نوعية لهم، والنهوض بواقع البنى التحتية، والمساهمة في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

اضافة اعلان