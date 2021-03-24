الأربعاء 24-03-2021
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الأربعاء، 24-03-2021 07:15 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرقاد والرواشدة والعموش والمعايطة وأبو وندي والمجالي والطويقات والعمري

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الرقاد بوفاة النائب الأسبق الدكتور خلف الرقاد، وإلى عشيرة الرواشدة بوفاة العميد المتقاعد نصر أحمد الرواشدة، وإلى عشيرة العموش بوفاة مريم عبدالله العموش شقيقة الوزير السابق فلاح العموش، وإلى عشيرة المعايطة بوفاة الحاجة سهاد عمران المعايطة، أرملة المرحوم العميد الركن عدنان محمود المعايطة، وإلى عشيرة أبو وندي بوفاة عائشة شهاب أبو وندي، وإلى عشيرة المجالي بوفاة زوجة العميد الركن نوران محمد المجالي، وإلى عشيرة الطويقات بوفاة رتيبة حمدان العيسى والدة مدعي عام عمان الدكتور عاطف الطويقات، وإلى عشيرة العمري بوفاة الدكتور بشار العمري،مدير عام هيئة النقل البري الأسبق.
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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 




 

 


 

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