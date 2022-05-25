العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العناني والغبين

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العناني، بوفاة كوثر حسين العناني، والدة رئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق الدكتور جواد العناني، وإلى عشيرة الغبين بوفاة فاطمة علي عويد الغبين، شقيقة العميد الركن طلال علي عويد الغبين، مدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك.



وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدتين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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