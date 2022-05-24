العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزعبي والخضير والعويدي والعبابنة والزيادة

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الزعبي بوفاة العميد المتقاعد محمود سرور الزعبي، وإلى عشيرة الخضير بوفاة ثامر الخضير، نجل العقيد عبدالله الخضير، وإلى عشيرة العويدي بوفاة زيد علي العويدي، شقيق العين الدكتور أحمد علي العويدي، وإلى عشيرة العبابنة بوفاة رضوة مصطفى العبابنة، والدة القاضي عبدالكريم العبابنة، وإلى عشيرة الزيادة بوفاة مريم محمد سلامة الفيومي، والدة القاضي محمود الزيادة.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

اضافة اعلان