العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المساعيد والسعايدة والسنيد

الوكيل الاخباري-نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة المساعيد بوفاة الفريق الركن المتقاعد العين عواد سليم المساعيد، وإلى عشيرة السعايدة بوفاة عيشة الملاحمة البقور ، والدة النائب الدكتور عارف السعايدة، وإلى عشيرة السنيد بوفاة طلال السنيد، شقيق النائب الأسبق علي السنيد.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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