العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة عبيدات بوفاة الوزير والعين الأسبق قسيم عبيدات، وإلى عشيرة الزبن بوفاة هيا عضوب الزبن، وإلى عشيرة الحميمات بوفاة سعد الحسين الحميمات، وإلى عشيرة الحياري بوفاة محمد سمير الحياري.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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