السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

السبت، 11-12-2021 04:21 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

1220215171911501961182


الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة عبيدات بوفاة الوزير والعين الأسبق قسيم عبيدات، وإلى عشيرة الزبن بوفاة هيا عضوب الزبن، وإلى عشيرة الحميمات بوفاة سعد الحسين الحميمات، وإلى عشيرة الحياري بوفاة محمد سمير الحياري.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

920212616517721837842

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

كورونا الوكيل

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

1639231401953

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
122021416943663194380

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الدلاهمة

1220211173610433035604

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهدايات والزيود والنعيرات وفخيذة

11202123195110960506957

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العشوش

11202123195110960506957

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى نجم والعربيات والقاضي

421157_1_1628436662

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل أبو بيدر

11202116171641370069956

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة البطاينة