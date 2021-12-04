العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهدايات والزيود والنعيرات وفخيذة

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الهدايات بوفاة علي دغيم الهدايات، وإلى عشيرة الزيود بوفاة عيده ناصر علي الزيود، والدة اللواء المتقاعد حسين راشد الزيود وجدة الشهيد راشد الزيود، وإلى عشيرة النعيرات بوفاة فاطمة حسن النعيرات شقيقة المستشار في رئاسة الوزراء رجب النعيرات ، وإلى آل فخيذة بوفاة الصحافي خالد فخيذة.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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