العيسوي يُودّع قافلة حُجّاج المكرمة الملكيّة لذوي الشهداء والمصابين العسكريين

الوكيل الاخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، ودّع رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، قافلة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء والمصابين العسكريين، والبالغ عددهم 90 حاجّاً وحاجّة.



ويأتي تسيير القافلة، التي انطلقت من الديوان الملكي الهاشمي، في إطار حرص جلالة الملك على رعاية أسر الشهداء والمصابين العسكريين من منتسبي القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الذين يمثلون نموذجاً في حب الوطن والذود عن حماه، وتقديراً لتضحيات الشهداء التي ستبقى خالدة في ذاكرة الأردنيين ووجدانهم.



وفي كلمة له، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك لحجاج قافلة المكرمة الملكية وتمنياته لهم بتأدية هذه الفريضة المباركة ومناسكها بكل سهولة ويسر، وأن يعودوا سالمين غانمين إلى أهلهم ووطنهم بعون الله وتوفيقه.

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