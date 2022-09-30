العين البكار: على الحكومة أن تنسحب من مسألة تسعير المحروقات

الوكيل الاخباري - دعا العين خالد البكار، الحكومة إلى تحرير أسعار المشتقات النفطية، ودعم ذوي الدخل المحدود، وعدم التدخل في تسعير المحروقات.

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وقال البكار في تصريحات لقناة المملكة ، اليوم الجمعة، إن الحكومة ما زالت تتدخل في مسألة تسعير المحروقات، وهذا أمر مرفوض.



وأشار إلى أنه يُفترض أن تصل الحكومة إلى مرحلة تحرير أسعار المشتقات النفطية، وألا تتدخل مقابل وجود دعم لذوي الدخل المحدود، موضحاً أنه لا بد من التوجه اليوم إلى دعم المواطن وليس دعم السلعة.



ورأى البكار أن الحل الأنسب هو أن تنسحب الحكومة من الأمر وتترك السوق ينظم نفسه، وأن تقدم الدعم لذوي الدخل المنخفض.





