الغذاء والدواء: إحالة 88 مؤسسة للنائب العام ومحكمة أمن الدولة العام الماضي

الوكيل الإخباري -

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قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إن فرق الرقابة والتفتيش الدوائي نفذت أكثر من ١٣٤٨ زيارة تفتيشية على مصانع ومؤسسات صيدلانية وغير صيدلانية خلال العام الماضي، كان من بينها ٦٨ زيارة على مصانع، و١١٢٠ مؤسسة صيدلانية، و١٦٠ مؤسسة غير صيدلانية.وأشار مهيدات في بيان صحفي اليوم، أن الزيارات الرقابية أسفرت عن رصد ٥٢٦ مخالفة لأحكام قانون الدواء والصيدلة رقم (١٢) لسنة (٢٠١٣) بحق مؤسسات صيدلانية وغير صيدلانية خلال الفترة ذاتها في مناطق مختلفة من المملكة، ونتج عنها إغلاق ٩١ مؤسسة صيدلانية وغير صيدلانية واحالة ٨٨ مؤسسة منها للنائب العام ومحكمة أمن الدولة.وأكد مهيدات أن هذه الزيارات المكثفة وعلى مدار الـ24 ساعة هدفها تحقيق الأمن الدوائي من ناحية ضمان حصول المواطن على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية؛ حيث تقوم المؤسسة من خلال قسم الرقابة والتفتيش الدوائي بمراقبة وتنظيم ومتابعة كافة الإجراءات الكفيلة بإحكام الرقابة على الدواء، الأمصال والمطاعيم، المخدرات والمؤثرات العقلية، مستحضرات الفيتامينات والمعادن، تركيبة حليب الرضع وصغار الاطفال وأغذيتهم، والأدوية النباتية ومستحضراتها.