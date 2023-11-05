الغذاء والدواء: برنامج لتتبع الأدوية بغية مراقبتها

الوكيل الإخباري

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- عرض مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات إجراءات المؤسسة في تسجيل الأدوية وتسعيرها والرقابة والتفتيش عليها، وعلى صرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها.جاء ذلك خلال إيجاز قدمه أمام وفد رسمي من جمهورية العراق برئاسة نقيب صيادلة العراق مصطفى الهيتي، حيث قال مهيدات، الأحد، إنه تم مؤخرا استحداث الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية وإجراءات الرقابة على الدواء المزور والمهرب، لافتا إلى أن المؤسسة بصدد تبني برنامج تتبع للأدوية بدءًا من عملية التصنيع وحتى وصولها للمرضى لمراقبتها ومتابعة المخزون الدوائي.وقدم مهيدات، إيجازًا يلخص تجربة المؤسسة الرائدة كجهة وطنية مرجعية مختصة بالرقابة على الغذاء والدواء ونشأتها والأنظمة والتشريعات الناظمة لعملها وخطط التعامل مع أي تحديات فنية أو إدارية قد تواجه عمل المؤسسة.وأشار مهيدات خلال الإيجاز إلى أن المؤسسة التي تأسست عام 2003 تحكمها قوانين وتشريعات قوية وتمتاز بالضابطة العدلية وصلاحيات تُطبق لغايات رقابية، ولجانها الفنية تتخذ قرارات قطعية بعضوية المختصين والخبراء من مختلف القطاعات المعنية، وتسعى بشكل متواصل نحو التميز والريادة؛ مما جعلها مرجعا ومصدرا للمعلومات ونموذجا يحتذى به.ودعا مهيدات إلى بناء منظومة رقابية دوائية عربية، وقاعدة بيانات عربية خاصة برصد الآثار الجانبية للأدوية في الدول العربية؛ نظرا لأهمية اليقظة الدوائية في توفير معلومات حول الآثار الجانبية للأدوية وتحليلها، لافتا إلى وجود قسم في المؤسسة مختص بمتابعة التنبيهات والإخطارات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية المعتمدة.وأضاف مهيدات أن المؤسسة من خلال قسم الاستشارات الدوائية تقدم الاستشارة المجانية للمستثمرين والرد على الاستفسارات والتزويد بالمعلومات اللازمة، مشيرا إلى أن الأردن من الدول الرائدة في مجال الدراسات الدوائية على مستوى المنطقة، وتعد أول دولة عربية تشرع قانونا خاصا بالدراسات الدوائية منذ عام 2001؛ بهدف تنظيم إجرائها حسب الأسس العالمية المرجعية في هذا المجال.وعرض مهيدات الأساليب الرقابية النوعية التي تطبقها المؤسسة لمراقبة وتتبع الغذاء المتداول والمستورد وأنظمة تحليل المخاطر وبرامج الرصد الدورية وإدخال فحوصات مخبرية مستحدثة باستمرار وإدخال الأجهزة المتطورة لتسريع ظهور نتائج الفحوصات فضلا عن تركيز المؤسسة على برامج الوقاية والتوعية والتدريب وتفعيل أنظمة الرقابة الذاتية لدى القائمين على المنشآت الغذائية.وأطلع مهيدات الوفد على دور المؤسسة في تصنيف وتسجيل وتسعير المستلزمات والأجهزة الطبية ووضع سقوف سعرية لضمان الجودة العالية الأسعار المناسبة؛ وتجنب تفاوت أسعارها، كما أطلعهم على دور المؤسسة في تسجيل منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية.وأكد مهيدات استعداد المؤسسة التام لتقديم خبراتها وآخر التحديثات والمستجدات والتطورات التي وصلت إليها المؤسسة للجانب العراقي، للاطلاع عليها ودراسة إمكانية الاستفادة منها، وسعي المؤسسة للمضي قدما نحو تعزيز أوجه الشراكة في مجال الأدوية، وتوطيد التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.من جانبه، قال نقيب صيادلة العراق مصطفى الهيتي، إن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية في تأسيس مؤسسة تعنى بالرقابة على الغذاء والدواء ودراستها بشكل جيد للاستفادة منها في تأسيس مؤسسة على غرارها في العراق.