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الأربعاء، 11-10-2023 01:12 م

الملك: العام المقبل سيشهد إقامة الانتخابات البرلمانية

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الوكيل الإخباري - افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العادية الثالثة والأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر، وألقى جلالته خطاب العرش السامي.

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وقال الملك إن مجلس الأمة وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من مستقبل دولتنا، وذلك على الصعيد السياسي والعمل البرلماني والحزبي.

 

وأضاف أن الأردن يمضي بخطى ثابتة من البناء والتعزيز والتحديث وسنواصل العمل من أجل الحفاظ على هذه المسيرة الممتدة منذ نشأة الدولة.

 

وأشار الملك إلى أن العام المقبل سيشهد إجراء الانتخابات البرلمانية ونسعى لأن يكون هناك دور للأحزاب البرامجية فيها ومشاركة فاعلة من الأفراد.

 

ودعا جلالته إلى دعم الشباب والنساء خلال الفترة المقبلة والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية فعلا لا قولا، فالمستقبل لهم وعلينا إفساح الطريق أمامهم وعهدي ألا نسمح باغتيال أحلامهم في التحديث والتطوير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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