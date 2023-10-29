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الأحد، 29-10-2023 12:50 م

تخريج الفوج الأول لمشاركين عراقيين في دورة السلامة والصحة المهنية

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الوكيل الإخباري - خرجت مؤسسة التدريب المهني اليوم الأحد، الفوج الأول لـ 16 متدربًا من دولة العراق، في الدورة الإقليمية السلامة والصحة المهنية.

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وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة التدريب المهني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بهدف تعزيز المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتقديم تدريب متقدم يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة والمعايير العالمية.


وتضمنت الدورة على مدى عشرة أيام، مجموعة متنوعة من المحاضرات والتطبيقات العملية حول مواضيع مختلفة مثل المخاطر الفيزيائية وأجهزة قياس المخاطر الكيميائية، بالإضافة إلى العمل على المرتفعات والمخاطر الكهربائية، إلى جانب تركيزها على سلامة المشاريع الإنشائية.


وقال مدير عام المؤسسة المهندس احمد الغرايبة، خلال حفل التخرج، إن هذه الدورة تعتبر فرصة لاكتساب المعرفة والمهارات في مجال السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تعزيز وتعميق العلاقات بين الأردن والعراق في العلاقات الثقافية والتعليمية.


وأكد أهمية دور الخريجين في ضمان سلامة الأماكن العامة ومكان العمل، وأن يتحملوا مسؤولية كبيرة في الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والجمهور.


كما أكد أن مؤسسة التدريب المهني، تسعى جاهدة لتقديم خدمات تدريبية متطورة في مجال السلامة والصحة المهنية والتعاون مع الجهات المحلية والدولية، لتقديم دورات تدريبية ترفع من كفاءة المشاركين.


و ألقى أحد الخريجين كلمة ، أشاد فيها بمؤسسة التدريب المهني بجميع كوادرها، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، إضافة إلى الجهود المبذولة والاستفادة الكبيرة من هذه الدورة المتميزة.


وسلم مدير عام المؤسسة، في نهاية الحفل الشهادات للخريجين.


وتسعى مؤسسة التدريب المهني من خلال معهد السلامة والصحة المهنية، إلى تطوير برامج السلامة والصحة المهنية والحصول على شهادات اعتماد دولية للمعاهد التابعة لها، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وفقًا للمعايير الدولية.

 




 

 


 

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