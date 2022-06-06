الغذاء والدواء تشارك بالمؤتمر الطبي الإفريقي الأول في القاهرة

الوكيل الاخباري - قدّم مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، ايجازًا عن المؤسسة، خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول "صحة إفريقيا" ، والذي انطلقت فعالياته أمس في القاهرة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وتضمن الإيجاز، وفق بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الاثنين، شرحًا عن دور المؤسسة الريادي ومهامها الرقابية والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، لا سيما خلال جائحة كورونا والتي كان لها تأثيرا مباشرا على القطاعين الدوائي والغذائي، من حيث تعزيز وتطوير الصناعة الدوائية الأردنية، وصناعة الكمامات والأجهزة الطبية وتعزيز صادراتها، ما مكن هذه الجهود المتميزة للمؤسسة من مواجهة الوباء والتخفيف من تداعياته.

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