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الغذاء والدواء تصدر بيان حول قطرة الدموع الاصطناعية

الأحد، 05-02-2023 02:14 م

الغذاء والدواء تصدر بيان حول قطرة الدموع الاصطناعية

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الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن قطرات الدموع الاصطناعية إيزري كير Ezricare  والتي صدر بشأنها تحذير غير مسجلة لدى المؤسسة وبالتالي غير متداولة في المملكة .

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وطمأن مهيدات أن كافة المستلزمات الطبية  التي تنتجها الشركة الصانعة لهذه القطرة  أو الشركة الموزعة لها غير مسجلة لدى المؤسسة وذلك بالرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمستلزمات الطبية المسجلة لدى المؤسسة جاء ذلك بعد التحذير الصادر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام القطرات الملوثة كونه يزيد من خطر الإصابة بعدوى العين التي قد تؤدي إلى العمى أو الوفاة .


ويذكر أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ولضمان جودة وفعالية قطرات العيون المرطبة  التي تتم إجازتها تشترط وجود المواد الحافظة ضمن تركيبتها وإجراء فحوصات تؤكد احتوائها على هذه المواد وبنسب وتراكيز محددة لضمان فعاليتها والتقليل من احتمالات التلوث الجرثومي للقطرات والتسبب بالالتهاب للمستخدم .

 




 

 


 

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