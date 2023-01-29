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الأحد، 29-01-2023 03:45 م

مهيدات: برنامج الثقة حافز للمؤسسات الغذائية الملتزمة

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الوكيل الإخباري - سلم مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات شهادة الثقة لخمس مؤسسات غذائية وطنية اجتازت مؤخرا المعايير المطلوبة للانضمام لبرنامج الثقة.

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وأشار مهيدات إلى أن برنامج الثقة يعد واحدا من البرامج والمناهج المتنوعة التي تنتهجها المؤسسة لغايات تحفيز المؤسسات الغذائية الملتزمة بتطبيق أنظمة سلامة الغذاء وضمان جودته وبما يعزز سلامة الغذاء والرقابة الذاتية كما يعد أحد أساليب الرقابة النوعية والمتقدمة والتي تركز على توعية وتثقيف القائمين على المنشآت الغذائية بأفضل الممارسات وتفعيل الرقابة الذاتية فيها مما يمنح المؤسسات امتيازات وحوافز.


من جهتهم ثمن ممثلي المؤسسات الغذائية الحاصلة على الشهادة الدعم الحقيقي من مدير عام المؤسسة للحصول  مما ساهم في الحصول على الشهادة والتي تشكل تجربة مهمة لما لها من أثر إيجابي على المؤسسات الملتزمة وسمعة منتجاتها الغذائية المصدرة إلى الأسواق العالمية والعربية وتعكس شراكة حقيقية في تعزيز سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة الذاتية.

 




 

 


 

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