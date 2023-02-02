البدء بإجراءات سحب احترازي لتشغيلات معينة من حقن مستوردة للسوق الأردني

الوكيل الإخباري - بدأت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بإجراءات سحب احترازي ووقائي لتشغيلات معينة من حقن "ديبروفوس" المستوردة للسوق الأردني وبالتعاون مع الشركة الصانعة والوكيل في الأردن.

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وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، في بيان، أن قرار السحب جاء احترازيا فور ورود بعض الملاحظات من قبل الشركة الصانعة المتعلقة بجودة الدواء والتي ليس لها أي تأثير على فاعليته أو مأمونيته، حيث لم يسجل لدى المؤسسة إثر هذه الملاحظات أي أعراض جانبية نتيجة استخدام الدواء، مبينا أن قرار السحب يشمل تشغيلات معينة من الدواء تحمل الأرقام: "W037168، W037404، W030686، W032602، W030457، W025759، W004660، U039526، U037740، U039364، U039650، U028276".



وأضاف مهيدات، أن المؤسسة عممت بخصوص سحب الكميات المتبقية من التشغيلات المذكورة من الصيدليات والمستودعات وأماكن توزيعها احترازيا، مع أن كافة الأدوية الواردة للسوق الأردني يتم فحصها في مختبرات المؤسسة قبل صدور قرار تداولها.



وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات جاء "حرصا من المؤسسة على اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية لضمان استيفاء الأدوية المتوفرة في السوق الدوائي الأردني لأعلى المواصفات الفنية ومعايير المأمونية والفعالية".



ولفت إلى أن الدواء المذكور يستخدم لعلاج عدة مشاكل صحية مثل التخفيف من أعراض الربو والحساسية وغيرها من المشاكل الصحية.

