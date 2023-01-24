نقابة الاطباء: ننتظر إقرار منع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن النقابة تنتظر إقرار توصية اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمنع صرف أدوية المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية.

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وأضاف الزعبي اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أن المؤسسة شكلت لجنة متعددة الأطراف للبحث ودراسة مطلب منع صرف أدوية مضادات حيوية إلا بوصفة طبية .



ونوه أن الهدف الرئيسي من المطلب، الحد من الاستخدام الخاطئ لأدوية المضادات الحيوية واستخدامها في الحالات المناسبة فقط مشيراً أن استخدامها بغير حاجتها يؤدي إلى مضاعفات صحية.



وكانت مؤسسة الغذاء والدواء شكلت لجنة مشتركة من "نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان ومن وزارة الصحة والخدمات الطبية "من أجل إدراج أدوية المضادات الحيوية على قائمة الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية وليس مباشرة من الصيدليات .

