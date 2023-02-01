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الأربعاء، 01-02-2023 12:15 م

اتفاقية للتحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في الغذاء والدواء

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الوكيل الإخباري - وقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات والسيد علاء السلال الرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني -المشغل والمطور الرسمي لنظام (اي فواتيركم) بإشراف من البنك المركزي الأردني -اتفاقية دفع إلكتروني وذلك لاحقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين مطلع العام الماضي 2022.اضافة اعلان


وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات إلى أن الاتفاقية مع شركة مدفوعاتكم اليوم جاءت اطلاقا رسميا لخدمات التحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني للرسوم المترتبة على الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مركزها الرئيسي وفروعها في مختلف مناطق المملكة، بهدف تبسيط عملية الدفع أمام متلقي الخدمة وتعزيز جودتها وبما يترجم التوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية.

ومن جانبه أكد السلال على أهمية الدفع الإلكتروني في التحصيل السريع والآمن مما يعزز كفاءة الخدمات المالية للمؤسسات ويمكنها من تقديم خدمات مالية عصرية تواكب التطورات في هذا المجال، مشيدا بجهود إدارة المؤسسة في عملية الأتمتة والخدمات الإلكترونية.

هذا وحضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للأعمال السيد رائد فريز وممثلين عن قسم الاعمال الحكومية للشركة والفريق المعني من المؤسسة .

 




 

 


 

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