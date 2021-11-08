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الإثنين، 08-11-2021 03:34 م

الغذاء والدواء تضبط 30 موقعاً الكترونياً لبيع مستحضرات التجميل المخالفة

مستحضرات-التجميل-الضارة


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع ادارة البحث الجنائي 30 موقعاً الكترونياً مخالفاً لبيع مستحضرات التجميل منذ بداية العام الحالي.

واكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات لـ" الوكيل الاخباري" اليوم الاثنين ان المؤسسة تتابع بشكل دوري اعلانات البيع غير القانونية لمستحضرات التجميل غير المسجلة أصولياَ لدى المؤسسة والتي قد تشكل خطورة كبيرة على المستخدم .

وتنتشر بشكل كبير صفحات واعلانات بيع مستحضرات التجميل على مواقع التواصل الاجتماعي باسعار متدنية ، تحمل اسماء علامات تجارية عالمية دون التأكد من صحتها او مأمونيتها للاستخدام .

الدكتور مهيدات شدد ان المؤسسة وحرصاً منها على مأمونية المستحضرات التجميلية الموجودة بالسوق المحلي، تقوم كوادرها بسحب عينات عشوائية من المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية الصيدلانية المتداولة في السوق المحلي و اجراء الفحوصات المخبرية عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وخلوها من بعض المواد المحظورة عالميا او المسموح بها بنسب محددة مع متابعة التحذيرات المنشورة على المواقع الالكترونية للجهات الرقابية العالمية بخصوص المستحضرات التجميلية وبشكل دوري.

وقال مهيدات ان المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية الصيدلانية تخضع لرقابة مديرية الاجهزة الطبية والمستلزمات في المؤسسة المسؤولة عن تسجيل المستحضرات التجميلية و المستحضرات التجميلية الصيدلانية.

هذا واهابت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمواطنين التواصل معها في حال وجود اي ملاحظة او استفسار للتاكد من حصول اي مستحضر تجميلي على اجازة تداول اصوليا من قبل المؤسسة او شكوى حول تلك المنتجات وعلى مدار 24 ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000

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