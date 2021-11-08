قمة المناخ تركز على دعم الدول الفقيرة مع بداية أسبوعها الثاني

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ان المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية الصيدلانية تخضع لرقابة مديرية الاجهزة الطبية والمستلزمات في المؤسسة، حيث هي الجهة المسؤولة عن تسجيل المستحضرات التجميلية و المستحضرات التجميلية الصيدلانية.

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وقال مهيدات بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن الموافقة على اجازة تداولها بالسوق المحلي سواء المستورد او المصنع تصنيع محلي والسماح باستيرادها وتصديرها من قبل المؤسسة وبالتعاون مع الجهات الرسمية الاخرى علماً بأن المستحضرات التجميلية و المستحضرات التجميلية الصيدلانية لا تخضع للتسعير من قبل المؤسسة وانما تخضع للمنافسة فيما بين وكلاء و مستوردي و مصنعي هذه المستحضرات .



وأضاف أنه يتم متابعة المواقع الالكترونية بشكل دوري و بالتعاون مع ادارة البحث الجنائي لغاية مراقبة التجارة الالكترونية غير القانونية لمستحضرات تجميلية غير مسجلة أصولياَ لدى المؤسسة ، حيث تم ضبط اكثر من 30 موقع الكتروني مخالف خلال سنة 2021 .



وأشار إلى ان المؤسسة وحرصاً منها على سلامة ومأمونية المستحضرات التجميلية الموجودة بالسوق المحلي ، تقوم المؤسسة بسحب عينات عشوائية من المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية الصيدلانية المتداولة في السوق المحلي و اجراء الفحوصات المخبرية عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة لدينا وذلك بناء على شكاوى عنها أو للتأكد من خلوها من بعض المواد المحظورة عالميا او المسموح بها بنسب محددة مع متابعة التحذيرات المنشورة على المواقع الالكترونية للجهات الرقابية العالمية بخصوص المستحضرات التجميلية وبشكل دوري.



كما تهيب المؤسسة بالاخوة المواطنين بالتواصل مع المؤسسة من خلال القنوات المتوفرة بالمؤسسة في حال وجود اي ملاحظة او استفسار للتاكد من حصولها على اجازة تداول اصوليا من قبل المؤسسة او شكوى حول تلك المنتجات وعلى مدار 24 ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000

