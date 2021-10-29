الجمعة 29-10-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل إصابات ووفيات كورونا بالمملكة اليوم

العثور على جثة في مأدبا

أمطار قادمة إلى المملكة الليلة والأرصاد تحذر

وفاة و5 اصابات بحادث تصادم في الموقر

الملك يلتقي شخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية في لندن

الأمن : القبض على أشخاص قاموا بتحطيم مركبة في عمان

اصابة بالغة بحادث سير في عمان

ثلاث أساطير عن اللقاحات المضادة لكورونا

نقابة الصيادلة توضح حول زيادة سعر مطاعيم الأنفلونزا الموسمية

قلة النوم تؤثر على طريقة مشيك.. اليك التفاصيل

الجمعة، 29-10-2021 02:22 م

نقابة الصيادلة توضح حول زيادة سعر مطاعيم الأنفلونزا الموسمية

10202128121556594555909


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، اليوم الجمعة، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي المسؤولة عن سعر مطعوم الأنفلونزا الموسمي.

اضافة اعلان

 

وقال الكيلاني بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر المطعوم يعود إلى أن الأردن حصل على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية من شركتين عالميتين، وسعرهما مختلف عن بعضهما.

 

وأضاف أن ارتفاع سعر المطعوم الرباعي لهذا العام يبلغ 14.7 دينار، وقد تم تسعيره من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

 

وكانت قد صرحت نقابة الصيادلة أمس أن هنالك تراجعاً لافتاً في الإقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122020416130936873820

تفاصيل إصابات ووفيات كورونا بالمملكة اليوم

900x450_uploads,2021,10,29,cb09ea7379

الملك يلتقي شخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية في لندن

1020212142244806103904

الأمن : القبض على أشخاص قاموا بتحطيم مركبة في عمان

image (1)

حزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شاب في إربد

image

مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة - أسماء

1020212871421941737995

مراكز إعطاء لقاح كورونا الجمعة 2021/10/29

أخبار متعلقة
811b75dd-2603-454e-a917-5bb990b52ea8

الغذاء والدواء: لا صحة للقائمة المتداولة بأسماء منشآت غذائية بحقها مخالفات

حليب

الغذاء والدواء لـ الوكيل: الحليب المستورد لتصنيع الألبان سليم

مستحضرات-التجميل-الضارة

المواصفات والمقاييس لـ الوكيل: مواد التجميل المتداولة في الأسواق تخضع للرقابة

main_image6167f0aa9c6f7

الغذاء والدواء: الرصد أكد سلامة غالبية المنتجات بالأسواق

اميرل

مهيدات لـ الوكيل : دواء أماريل لمرضى السكري غير متوفر ويوجد له بديل

3202122213314230063783

خبر سار للصيادلة وأطباء الأسنان