نقابة الصيادلة توضح حول زيادة سعر مطاعيم الأنفلونزا الموسمية

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، اليوم الجمعة، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي المسؤولة عن سعر مطعوم الأنفلونزا الموسمي.

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وقال الكيلاني بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر المطعوم يعود إلى أن الأردن حصل على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية من شركتين عالميتين، وسعرهما مختلف عن بعضهما.

وأضاف أن ارتفاع سعر المطعوم الرباعي لهذا العام يبلغ 14.7 دينار، وقد تم تسعيره من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وكانت قد صرحت نقابة الصيادلة أمس أن هنالك تراجعاً لافتاً في الإقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي.

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